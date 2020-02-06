«نور كابيتال» تطور أدوات تداول مع «CFH»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت «نور كابيتال» الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات المالية عن إطلاق منصة وخدمات «Noor Clearing» بالشراكة مع شركة «CFH Clearing» ممول السيولة العالمي للعمليات التجارية في منطقة الشرق الأوسط. وجاء الإعلان عن إطلاق عمليات العلامة الجديدة خلال حفل خاص أقيم في فندق «ريتز كارلتون»، مركز دبي المالي بحضور فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وعبد الجبار الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة نور كابيتال وكريستيان فرام رئيس مجلس إدارة مجموعة «CFH Clearing» ومحمد غوشه الرئيس التنفيذي لنور كابيتال ومارك لفين الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين والعملاء.

يأتي إطلاق شركة «نور كليرنيك»، في إطار سعي الشركتين إلى توسيع خطط النمو لتطوير أدوات التداول وتزويد البنوك والمؤسسات المالية وكبار المستثمرين من الأفراد في الشرق الأوسط بحلول ابتكارية جديدة تمكنهم من إدارة محافظهم المالية والاستفادة من أحدث تقنيات التداول الإلكتروني كما تهدف إلى توفير قنوات أكثر تطوراً لبرامج تمويل السيولة في المنطقة معتمدين على الجمع ما بين التمويل المتعدد الأصول باستخدام وسائل تكنولوجيا حديثة و من خلال شركة «نور كابيتال» وسمعتها الطيبة وعلاقاتها الوثيقة بالمؤسسات المالية المحلية والإقليمية.