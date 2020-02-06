برنامج تفاعل بالتعاون بين «Hub71» و«الدار» و«أبوظبي التجاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت منصة Hub71، على هامش قمة رواد التكنولوجيا 2020 بحرم جامعة نيويورك في أبوظبي، عن إطلاق برنامج التفاعل المؤسسي الجديد واستراتيجية لمساعدة المؤسسات الكبيرة للتواصل مع الشركات الناشئة والتي ستساهم في تحقيق التحول بالقطاعات المختلفة، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المؤسسات الكبيرة كعملاء لها. وبموجب البرنامج الجديد، سوف يشارك فريق الابتكارات التابع للشركاء بالمؤسسات في منظومة مجتمع الأعمال WeWork x Hub71 التي جرى إطلاقها أخيراً ضمن المنصة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الحائز جوائز.

يأتي إطلاق البرنامج في إطار مذكرتي التفاهم اللتين أبرمتهما Hub71 مع كلٍ من «الدار العقارية» وبنك أبوظبي التجاري، حيث ستستفيد الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم من نطاق القدرات والخبرات والمعرفة بأسواق المنطقة من خلال إتاحة الفرص لها للتواصل مع قياديين من مؤسسات كبيرة، وفي الوقت نفسه سوف تستفيد هذه المؤسسات من فرص متميزة توفرها Hub71 التي تضم نخبة من الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء وبرامج المسرعات من جميع أنحاء العالم.

وستقوم «الدار العقارية»، بتأسيس مقر لفريق الإبداع الخاص بها في WeWork x Hub71، على أن يعمل الفريق على مشاركة برامج تحفيزية للشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا العقارية ضمن برنامج PropTech وتقديم المشورة، وتنظيم ورش عمل حول الابتكار وفعاليات الشركات واستعراض الأفكار. كما ستستكشف شركة الدار الفرصة لإطلاق منصة اختبار PropTech للابتكار لتجربة منتجات وخدمات جديدة، بالإضافة إلى مسابقة PropTech العالمية في منصة Hub71. وتوفر هذه الشراكة لبنك أبوظبي التجاري فرصة للتعاون مع منظومة متميزة من الشركات الناشئة الناجحة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي ستتيح خدمات ومنتجات مبتكرة لعملاء البنك. كما ستتوفر فرص واسعة للتعرف إلى إمكانيات مبتكرة ومتنوعة تقدمها تقنيات الخدمات المالية بهدف تسريع عملية التحول الرقمي الخاصة به. ويلتزم بنك أبوظبي التجاري بلعب دور نشط في هذه المنظومة، حيث يوفر في هذا الإطار الدعم للشركات الناشئة وتحليلات السوق المحلي. ويشكّل البرنامج حلقة وصل بين الشركات والمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة التي تتطلع إلى تحقيق التحوّل بمختلف الصناعات ومعالجة المشكلات الرئيسية والتحديات في عدد من القطاعات. ومن خلال هذا البرنامج، تهدف Hub71 إلى تعزيز ثقافة التآزر المشترك بين هذه المؤسسات والشركات الناشئة عن طريق تزويد المؤسسين بإمكانية الاستفادة من الرؤى والتحليلات في السوق المحلي والخبرات، فضلاً عن أنه بمثابة منصة لاختبار قدراتها على «إثبات المفهوم» والذي يعزز بدوره إمكانياتها على تصميم منتجات تناسب السوق. ويتيح برنامج التفاعل المؤسسي الفريد الذي توفره منصة Hub71 للشركات أن تعقد شراكات مع شركات ناشئة ذات قدرات مرنة للابتكار في نماذج أعمالها من خلال توفير تجارب وفرص للتعاون.