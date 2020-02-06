شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.72% بمستهل التعاملات..وبنك قطر يصدر سندات بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسرة 73.98 نقطة، لتصل إلى مستوى 10223.56 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 25.3 مليون سهم بقيمة 69.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1704 صفقة، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 32 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.5%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة دلالة للوساطة إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة،عن تلقيها قرارمن لجنة التظلمات التابعة لهيئة قطر للأسواق المالية في التظلمات المرفوعة من شركة دلالة للوساطة حيث تم تأييد الغرامة المفروضة علي الشركة في التظلم رقم 11/2019 والتي تبلغ 200 ألف ريال قطري، كما تم تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة في التظلم رقم 12/2019 من 5 مليون ريال إلى 200 ألف ريال.

فيما أعلنت مجموعة QNBعن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات.

ويعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

وحظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبهBarclays Bank PLC و Credit Agricole CIB و MizuhoوQNB Capital و Standard Chartered Bank (كمدراء رئيسيين مشتركين) باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي.