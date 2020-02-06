شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم الأسواق للجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 109.96 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.82، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 2.5% في الربع الثالث الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 0.2% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير الغير مؤكدة التي تطرقت لكون فريق بجامعة تشجيانج في الصين عثر على دواء لعلاج فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان وأودى بحياة 73 شخص فقط بالأمس، ما يعد أعلى معدل زيادة يومية للوفيات من جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد القتلى 563 شخص وفقاً لما أفادت به هيئة الصحة الصينية، بينما قد تم الإبلاغ عن 3,694 حالة جديدة مصابة بالفيروس القاتل، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين عالمياً إلى 28,018 حالة.

ونود الإشارة لكون المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية نوه أمس الأربعاء إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن علاج فعال لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون احتواء فيروس كورونا يمر بمرحلة حرجة للغاية وأنه يجب تنفيذ كافة تدابير مكافحة الفيروس التاجي والوقاية منه بدقة، مع أفادته بأن بلاده ستعمل على مكافحة الشائعات المتعلقة بانتشار الفيروس.

ويذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أعربت الثلاثاء الماضي عن كون الصندوق يدعم جهود الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، في محاولة احتواء فيروس كورونا، موضحة أن الصندوق لا يدعم الجهود الطبية فقط، وإنما يدعم كافة الجهود الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الصينية والتي تهدف للتصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي القاتل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق للتحفيز التي اعتمدها بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) الأحد الماضي، وفي أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراَ لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بتأثر الاقتصاد الصيني من جراء انتشار الفيروس التاجي، وذلك بالإضافة للتقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي.