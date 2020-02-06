شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها منذ مطلع 2019 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط لنشهد ارتداد نيمكس للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2019 وارتداد برنت للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الثاني من الشهر ذاته متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم الأسواق للجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا وفرص إقدام أوبك وحلفائها على التوسع في خفض الإنتاج.

وفي تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 1.23% لتتداول عند مستويات 51.80$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51..17$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 50.75$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 1.10% لتتداول عند 56.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 55.28$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 98.31 مقارنة بالافتتاحية عند 98.29، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 98.30.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 2.5% في الربع الثالث الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 0.2% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط تقلص الفائض إلى 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية كانون الثاني/يناير مقابل 3.5 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى فائض 2.9 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 435.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

Advertisements

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير الغير مؤكدة التي تطرقت لكون فريق بجامعة تشجيانج في الصين عثر على دواء لعلاج فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان وأودى بحياة 73 شخص فقط بالأمس، ما يعد أعلى معدل زيادة يومية للوفيات من جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد القتلى 563 شخص وفقاً لما أفادت به هيئة الصحة الصينية، بينما قد تم الإبلاغ عن 3,694 حالة جديدة مصابة بالفيروس القاتل، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين عالمياً إلى 28,018 حالة.

ونود الإشارة لكون المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية نوه أمس الأربعاء إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن علاج فعال لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون احتواء فيروس كورونا يمر بمرحلة حرجة للغاية وأنه يجب تنفيذ كافة تدابير مكافحة الفيروس التاجي والوقاية منه بدقة، مع أفادته بأن بلاده ستعمل على مكافحة الشائعات المتعلقة بانتشار الفيروس.

ويذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أعربت الثلاثاء الماضي عن كون الصندوق يدعم جهود الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، في محاولة احتواء فيروس كورونا الذي، موضحة أن الصندوق لا يدعم الجهود الطبية فقط، وإنما يدعم كافة الجهود الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الصينية والتي تهدف للتصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي القاتل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق للتحفيز التي اعتمدها بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) الأحد الماضي، وفي أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراَ لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بتأثر الاقتصاد الصيني من جراء انتشار الفيروس التاجي، وذلك بالإضافة للتقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس استمرار مناقشات اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، حول الحاجة للقيام بإجراء اجتماع طارئ من عدمه وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا وما له من تأثير سلبي على أسواق النفط العالمية وبالتزامن مع استمرار الاضرابات في ليبيا والعراق وفي ظلال استقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند مستويات قياسية.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب الأربعاء الماضي أنه لا يمكن الجزم في الوقت الراهن إذا ما كان التوسع في خفض الإنتاج النفطي مناسب من عدمه، مضيفاً أنه من المبكر البت بأن اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين خارجها، سيعقد بشكل مبكر في منتصف هذا الشهر بدلاً من موعده المقرر مسبقاً في آذار/مارس المقبل، وموضحاً أن هناك حالة من عدم اليقين والقلق في سوق النفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 675 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، موضحة أول تراجع أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر خلال الأسبوع الماضي عند 13 مليون برميل يومياً ذلك المستوى القياسي الذي بلغه لأول مرة مع مطلع هذا العام.