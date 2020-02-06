شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض اليورو للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار والأنظار على شهادة لاجارد أمام البرلمان الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد الأدنى لها منذ 29 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حيال الاقتصاد والسياسية النقدية أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل وحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في مؤتمر توقعات الأعمال لعام 2020 في دالاس.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.0997 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0999، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.0994، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1001.

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هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 1.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تعكس القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً اتساع التراجع إلى 6.6% مقابل 6.5%، وذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الأوروبي عن التقرير الشهري للمركزي الأوروبي، وصولاً إلى الكشف عن توقعات المفوضية الأوروبية الفصلية.

ويذكر أن محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أعرب الأمس عن كون حالة عدم اليقين لا تزال قائمة من جراء المخاطر العالمية، موضحة أن المخاطر تتضمن التوترات التجارية والجيوسياسية بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا، مع تطرقها لكون أسعار الفائدة الصفرية تساهم في دعم تعافي نمو الاقتصاد الألماني من الركود الحالي وأفادتها بأن معدلات الفائدة ستصبح أعلى في المستقبل بسبب السياسة التسهيلية القائمة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 2.5% في الربع الثالث الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 0.2% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.