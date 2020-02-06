شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً يوم أمس ليخترق مستوى 0.9712 ويغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو 0.9836 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.9712 والثبات دونه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد