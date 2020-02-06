شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6754 وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، إلى جانب أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار استئناف الانخفاض الذي يستهدف مناطق 0.6670 مبدئياً. نذكر بأن اختراق 0.6754 سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.6820 قبل أي محاولة سلبية جديدة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6780 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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