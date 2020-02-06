شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يهاجم المقاومة – تحليل - 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بميل صاعد ليخترق مستوى 56.00 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مستوى 58.50 وقد تمتد إلى 59.60 قبل أي محاولة سلبية جديدة، بينما التداول دون 56.00 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 52.00.
من هنا، فإننا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 56.00 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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