النفط يحاول التعافي – تحليل - 06-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون مستوى 51.80 بعد المحاولات الإيجابية التي شهدها في الجلسات الماضية، ونلاحظ أنه يبدأ اليوم بميل صاعد ليتحرك فوق المستوى المذكور، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي نتوقع أن يساهم بدفع السعر للارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الإجمالي الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، ويحتاج السعر للتداول دون 51.80 مجدداً لتأكيد بدء موجة هابطة جديدة تستهدف مناطق 48.30 على المدى القريب، مع الانتباه إلى أن تجاوز 52.50 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 53.00 وقد يمتد إلى 54.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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