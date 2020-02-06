شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مستوى 17.60 ولا يزال فوقه، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.38.
نشير إلى أن اختراق 18.05 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور وأهداف ممتدة خلال الفترة القادمة، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 17.60 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 17.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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