الذهب يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 06-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول مستوى 1554.10، ويبدأ اليوم بميل هابط طفيف ليضغط على هذا الدعم، لكن بما أن السعر يحافظ على ثبات الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1575.90 مبدئياً.
يجب الانتباه إلى أن تأكيد كسر 1554.10 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لتحقيق انخفاض جديد يستهدف اختبار مستوى التصحيح التالي عند 1536.50 بشكل مباشر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1540.00 والمقاومة 1570.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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