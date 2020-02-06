شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينتظر تفعيل النموذج الإيجابي – تحليل - 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالتذبذب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، ولا يزال السعر داخل نموذج العلم الصاعد الذي يظهر بالصورة، بانتظار اختراق 1.3285 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع نحو أهدافنا المتوقعة عند 1.3320 ثم 1.3360.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3260 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبد موجة تصحيحية هابطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد