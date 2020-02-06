شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتجه نحو الهدف الأول – تحليل - 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 109.33، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 110.50 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 111.50 كمحطة إيجابية تالية. لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي بشرط الثبات فوق مستوى 109.33. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.70 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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