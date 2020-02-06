شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 في الجلسات الماضية، ليبدأ الضغط على خط الدعم الذي يظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 1.2920 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 1.2920 سيدفع السعر لزيارة المستوى التصحيحي التالي عند 1.2736.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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