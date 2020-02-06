شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.0985، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، حيث لا يزال التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين فعالاً، بانتظار امتداد الموجة الهابطة نحو 1.0880.
يجب الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 1.1100.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0920 والمقاومة 1.1050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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