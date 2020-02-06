شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: مصر استوردت لعب أطفال بـ5.5 مليون دولار حتى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حديثة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية من لعب الأطفال بلغت نحو 5 ملايين و594 ألف دولار خلال شهر نوفمبر والفترة من "يناير-نوفمبر" 2019، مقارنة بنحو 5 ملايين 563 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 31 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

ورصدت بيانات نشرة التجارة الخارجية، وصول القيمة الإجمالية لواردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت نحو مليار و15 مليون دولار، في شهر نوفمبر والفترة من "يناير - نوفمبر" 2019، مقابل مليار و134 مليون دولار، في نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 118 مليون و774 ألف دولار.

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وأشارت نشرة التجارة الخارجية إلى أن الصين تصدرت قائمة بأهم الواردات من أكبر 5 دول طبقًا للأصناف خلال شهر أكتوبر والفترة من "يناير/أكتوبر" عام 2019، مقارنة بعام 2018، وسجلت الواردات المصرية من الصين نحو 798 مليون دولار، مقابل مليار و252 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 453 مليون دولار، وكانت أبرز الواردات من الصين هي الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، والمراجل والآلات.

وكانت جملة الواردات للدول الخمس نحو 2 مليار و195 مليون دولار، مقابل 2 مليار و899 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 704 ملايين دولار، وحلت روسيا في المركز الثاني في قائمة أكبر الدول الموردة إلى مصر، وبلغ إجمالي الواردات منها نحو 421 مليون دولار، مقابل 505 ملايين دولار، بفارق تراجع بلغ نحو 83 مليون دولار، وكانت أكبر بنود الواردات من روسيا على الإطلاق هي الحبوب بقيمة 157 مليون دولار، بالإضافة إلى واردات الوقود وزيوت معدنية، وآلات وأجهزة كهربائية.