شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات على اللون الأخضر للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية وذلك وسط التفاؤل الذي ينتب المستثمرين من جراء التقرير الغير مؤكدة بأن فريق بجامعة تشجيانج في الصين عثر على دواء لعلاج فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وأودى بحياة 73 شخص بالأمس فقط قي الصين ويعد ذلك أعلى معدل زيادة يومية للوفيات من جراء الفيروس التاجي، ليصل بذلك إجمالي عدد القتلى 563 شخص في الصين وفقاً لما أفادت به هيئة الصحة الصينية، بينما قد تم الإبلاغ عن قربة ثلاثة ألف وسبعمائة حالة جديدة مصابة بالفيروس القاتل، ما رفع إجمالي عدد المصابين بكورونا عالمياً إلى أكثر من ثمانية وعشرين ألف حالة.

ونود الإشارة لكون المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية نوه أمس الأربعاء إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن علاج فعال لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون احتواء فيروس كورونا يمر بمرحلة حرجة للغاية وأنه يجب تنفيذ كافة تدابير مكافحة الفيروس التاجي والوقاية منه بدقة، مع أفادته بأن بلاده ستعمل على مكافحة الشائعات المتعلقة بانتشار الفيروس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.22 مليار دولار استرالي مقابل 5.52 مليار دولار استرالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 5.65 مليار دولار استرالي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.2%.

ويذكر أن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) أعلن الأحد الماضي عن عزمه ضخ 1.2 تريليون يوان (173$ مليار) من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوح (الريبو)، وقد أفاد المركزي الصيني آنذاك إن إجمالي السيولة في النظام ستكون أكثر بواقع 900 مليار يوان (130$ مليار) عن كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين في الأسواق المالية قد علقوا على ذلك الأمر آنذاك، بأنه على الرغم من كون ذلك الأمر سيعكس أكبر إضافة سيولة في الأسواق الصينية منذ عام 2004، إلا أنه يعني مجرد ضخ سيولة صافية 150 مليار يوان (21.7$ مليار) وأن بنك الصين الشعبي قد يقدم على ضخ المزيد من السيولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن طريق تسهيل الإقراض الريبو أو الإقراض المتوسط الأجل لتهدئة القلق في الأسواق المالية.

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ويأتي ذلك في أعقاب عودة نبض التداول لمؤشرات الأسهم الصينية مع مطلع هذا الأسبوع عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى عشرة أيام وسط المخاوف من تفشي انتشار فيروس كورونا والتي أفقدت مؤشرات الأسهم الصينية في أولى جلسات هذا الأسبوع نحو 700$ مليار مع تراجع المؤشرات الاثنين الماضي بأكثر من ثمانية بالمائة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بأثر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة من جراء انتشار الفيروس التاجي، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الاثنين التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.94% ليربح 33.03 نقطة ويصل إلى المستوى 1,734.86، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.07% ليربح هو الأخر 483.63 نقطة ويصل إلى المستوى 23,803.19.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.49% ليربح 18.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,847.12، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.57% ليربح هو الأخر 16.04 نقطة ويصل إلى المستوى 2,834.13.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.90% ليربح 508.72 نقطة ويصل إلى المستوى 27,295.46، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.01% ليربح هو الأخر 43.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,209.07.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.80% ليربح 92.60 نقطة ويصل إلى المستوى 11,604.09، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.97% ليربح هو الأخر 67.35 نقطة ويصل إلى المستوى 7,043.40.