سيسكو يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 06-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيسكو (2190) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد حقق السهم أعلى سعر له بتلك الجلسة 26.30، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً جزء من مكاسبه، ليغلق على أرباح جديدة بلغت نسبتها 2.82% بما يعادل 0.69 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وذلك بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف تشبعه الشرائي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.20، ليستهدف مستوى المقاومة 27.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 27.05.
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