شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يصل لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر – تحليل صباحي – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليكسر مستوى الدعم 28.55، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.25% بما يعادل -0.65 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وعودة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 28.55، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.20 ومستوى المقاومة 29.00.