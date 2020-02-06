شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، ليغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما أدى لكسر السهم لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها 2.87% بما يعادل -0.56 نقطة، ويأتي انخفاض السهم بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 20.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.30 ومستوى المقاومة 19.66.