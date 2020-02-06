شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الجوف الزراعية (6070) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.39% بما يعادل 2.18 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 24.40، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.40، ليستهدف مستوى المقاومة 26.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.40 ومستوى المقاومة 26.90.