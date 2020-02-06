شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جدوى ريت (4332) انخفاضاً في آخر جلساته، ليكسر مستوى الدعم المهم 8.41، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، ليتكبد السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.26% بما يعادل -0.28 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا ونظراً للسيطرة الواضحة للبائعين على تداولات السهم الأخيرة نتوقع المزيد من الانخفاض له خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 8.41، ليستهدف مستوى الدعم 8.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 8.50.