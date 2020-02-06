شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكابلات (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، واستقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 23.44، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 6.40 إلى 51.00)، وجاء انخفاض السهم بصورة طفيفة نظراً لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف تشبعه البيعي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 15.94 الذي يمثل نسبة 78.6% منها، وذلك طيلة ثبات المقاومة 23.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.94 ومستوى المقاومة 20.80.