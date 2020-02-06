شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكابلات (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، واستقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 23.44، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 6.40 إلى 51.00)، وجاء انخفاض السهم بصورة طفيفة نظراً لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف تشبعه البيعي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 15.94 الذي يمثل نسبة 78.6% منها، وذلك طيلة ثبات المقاومة 23.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.94 ومستوى المقاومة 20.80.
كانت هذه تفاصيل خبر الكابلات وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 06-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.