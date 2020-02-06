الخزف يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 06-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الخزف (2040) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 39.00، ارتد منه انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه ويغلق جلسته على عدم تغيير، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 39.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 40.00.
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