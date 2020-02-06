شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يظل مستنداً لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تهامة للإعلان (4070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي من جديد، ليظل بهذا الانخفاض مستنداً لمستوى الدعم 40.00، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 48.90 إلى 31.10)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 40.00، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 42.10 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.00 ومستوى المقاومة 41.40.
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