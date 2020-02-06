النقل الجماعي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 06-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم النقل الجماعي (4040) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.85% بما يعادل 0.16 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.56، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 19.80 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.56 ومستوى المقاومة 19.80.
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