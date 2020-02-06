شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، وقد حاول المؤشر الصعود خلال تداولاته المبكرة ليسجل أعلى مستوى له عند 8,179.31، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -44.04 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 8,197.39، ليستهدف مستوى الدعم 8,000.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8076.79 ومستوى المقاومة 8300.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
77
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
106
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عدد أسهم الشركات الثابتة
12
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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