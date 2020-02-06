شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأدنى له منذ منذ 18 من آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.6752 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6746، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6763، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6745.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.22 مليار دولار استرالي مقابل 5.52 مليار دولار استرالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 5.65 مليار دولار استرالي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر الثقة في الأعمال استقرار التراجع عند ما قيمته 1 خلال الربع الرابع الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 2.5% في الربع الثالث الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 0.2% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.