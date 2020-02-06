شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في استراليا يفوق التوقعات يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.0% والتي عدلت من ارتفاع 0.9% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.2%.

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