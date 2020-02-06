شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص فائض الميزان التجاري في استراليا خلال كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.22 مليار دولار استرالي مقابل 5.52 مليار دولار استرالي والتي عدلت من فائض 5.80 مليار دولار استرالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى فائض 5.65 مليار دولار استرالي.

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