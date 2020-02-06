شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض لخامس جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لخامس جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 6963 نقطة، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 6650 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 7150 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,917 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,990 نقطة
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