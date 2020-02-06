شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10297 نقطة، مقتربا من خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 10150 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10450 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,263 وبين مستوى المقاومة هو 10,351 نقطة