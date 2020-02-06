شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 260 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 245 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 275 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 258.0 بينما مستوى المقاومة هو 263.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط