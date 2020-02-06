شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 305 فلس وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يشير الى حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يتحرك السهم لأسفل لمستوى الدعم 295 فلس كمستوى أول ثم 280 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 315 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 303 بينما مستوى المقاومة هو 308 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط