شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 305 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول،كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية إعادة السهم لاختبار مستوى الدعم 300 فلس كمستوى أول ثم 287 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 315 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 303 بينما مستوى المقاومة هو 305 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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