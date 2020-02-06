شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير وهو ما دلت عليه القناة الهابطة، حيث اغلق عند مستوى 60 فلس، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، كما يتداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 63 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 58.5 بينما مستوى المقاومة هو 61.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط