الاقتصاد

شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 06-02-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط قصير الأجل، حيث اغلق عند مستوى 70٫60 فلس، في ظل استمرار ملامسة السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 68 فلس كمستوى أول وذلك خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.

 

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 70.3 بينما مستوى المقاومة هو 71.3 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 06-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا