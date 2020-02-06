شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط قصير الأجل، حيث اغلق عند مستوى 70٫60 فلس، في ظل استمرار ملامسة السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 68 فلس كمستوى أول وذلك خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 70.3 بينما مستوى المقاومة هو 71.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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