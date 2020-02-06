شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 128 فلس وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 131 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 123 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 132 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 127.0 بينما مستوى المقاومة هو 130.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط