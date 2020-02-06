شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم سريعا لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 657 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 700 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 620 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 700 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 652.3 بينما مستوى المقاومة هو 665.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط