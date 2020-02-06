شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 31٫20 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 29 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 33 فلس كمستوى أول ثم 37 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى29 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.5 بينما مستوى المقاومة هو 33.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد