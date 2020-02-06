شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1٫51 ريال، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 1٫48 ريال، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 1٫61 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1٫47 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.49 وبين مستوى المقاومة هو 1.53 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد