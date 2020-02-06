شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم نزيف الخسائر والذي بداه منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2٫51 ريال امس الاربعاء، مخترقا بذلك متوسطه المتحر لـ 200 يوم، مما يجعل الصورة الكلية سلبية لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2٫45 ريال كمستوى أول ثم 2٫37 ريال مستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.45 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط