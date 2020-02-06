شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز رغم زيادة المخزون الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات، أمس الأربعاء، رغم زيادة المخزون الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 14ر1 دولار أي بنسبة 3ر2% إلى 75ر50 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل. وكان السعر قد تراجع في ختام تعاملات أول أمس بمقدار 50ر0 دولار أي بنسبة 1% إلى 61ر49 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت تقارير إعلامية عن تحقيق اختراق نحو تطوير دواء لفيروس كورونا المتحور وتوقع إعلان الصين عن حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي كبيرة مما سيعزز احتمالات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي تعافي الطلب العالمي على النفط.