شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تطرح قواعد التأمين المصرفي للملاحظات والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف قواعد أعمال التأمين المصرفي لتوسيع نطاق توزيع منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على جميع احتياجاتهم المالية من مكان واحد، وتنظيم أعمال وممارسات التأمين المصرفي، والعلاقات بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن.
ودعت المؤسسة العموم والمختصين حيال مشروع «المسودة» لإبداء ملاحظاتهم، مؤكدة أنهم سيبحثون باهتمام كافة الملاحظات.
كانت هذه تفاصيل خبر «النقد» تطرح قواعد التأمين المصرفي للملاحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.