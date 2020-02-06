شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تطرح قواعد التأمين المصرفي للملاحظات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» طرح مشروع «مسودة» القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، داعية العموم والمختصين والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، خلال 14 يومًا، بدءًا من تاريخ الأمس الخامس من فبراير الجاري.

وتهدف قواعد أعمال التأمين المصرفي لتوسيع نطاق توزيع منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على جميع احتياجاتهم المالية من مكان واحد، وتنظيم أعمال وممارسات التأمين المصرفي، والعلاقات بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن.

ودعت المؤسسة العموم والمختصين حيال مشروع «المسودة» لإبداء ملاحظاتهم، مؤكدة أنهم سيبحثون باهتمام كافة الملاحظات.