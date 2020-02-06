شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتوفير الكهرباء المستهلكة بالسخانات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف، إن النصيحة الثالثة، هي إطفاء السخان في حال عدم استعماله فترة طويلة، بينما الرابعة اختيار الحجم المناسب لاحتياجات الفرد، موضحا أن النصيحة الخامسة هي الحرص على الصيانة الدورية للسخان، والأخيرة وضع السخان على درجة 60.
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