شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتوفير الكهرباء المستهلكة بالسخانات والان نبدء بالتفاصيل

ذكر المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» 6 نصائح تساهم في توفير الكهرباء التي يستهلكها السخان، تتضمن الأولى اختيار الجهاز ذي المستويات المرتفعة، ويمكن التعرف على هذه المستويات عن طريق ملصق بطاقة كفاءة الطاقة على السخان عند الشراء، موضحا أن النصيحة الثانية هي التأكد من صحة المعلومات في ملصق كفاءة الطاقة عن طريق تطبيق «تأكد»، حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتطوير التطبيق الذي يعمل باستخدام الأجهزة الذكية، ويمكن تحميلها مجانا من متجري النظامين «أي أو أس» و«أندرويد». وأضاف، إن النصيحة الثالثة، هي إطفاء السخان في حال عدم استعماله فترة طويلة، بينما الرابعة اختيار الحجم المناسب لاحتياجات الفرد، موضحا أن النصيحة الخامسة هي الحرص على الصيانة الدورية للسخان، والأخيرة وضع السخان على درجة 60.

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