شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 850 مشروعا حكوميا للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

تطلق الهيئة السعودية للمقاولين النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية في الرياض في الخامس والعشرين من فبراير الجاري ولمدة يومين.

ويعد المنتدى أكبر تجمع بالمملكة في قطاع المقاولات، ويستهدف الاطلاع وطرح الفرص الاستثمارية أمام الجهات المعنية، وستشارك في نسخة هذا العام 35 جهة حكومية وخاصة؛ لعرض أهم المشاريع المخطط لها بالمملكة في المرحلة القادمة ويبلغ عددها أكثر من 850 مشروعا، تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، بعدد من القطاعات، أبرزها النفط والصناعة والسياحة والترفيه والنقل والسكن والبنية التحتية والتعدين،

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد، أن المنتدى يمثل منصة فريدة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم، ولتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية وللجهات الداعمة لمعرفة توجه المشاريع للفترة المقبلة، كما يمثل فرصة سانحة للمقاولين والمستثمرين لاكتشاف المشاريع المستقبلية المطروحة، من عدة جهات تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد، مما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية. مشيرا إلى أن المنتدى يمثل فرصة استثنائية لبناء العلاقات، إذ يتيح للمقاولين والمستثمرين الاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة؛ الأمر الذي يحسن من خططهم وقراراتهم من خلال التعرف على الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية وتكاليفها التقديرية وآلية التأهيل والمنافسة عليها، وخلق شبكة من العلاقات.