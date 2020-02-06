شكرا لقرائتكم خبر عن 506 ملايين ريال لمستفيدي «حافز» والان نبدء بالتفاصيل
وكشف «هدف» أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 173.763 مستفيدا ومستفيدة، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 160.365 مستفيدا من الجنسين، موضحا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل» لشهر يناير، بلغ 2280 مستفيدا منهم 1328 أنثى و952 ذكرا.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل من الجنسين؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
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