شكرا لقرائتكم خبر عن 506 ملايين ريال لمستفيدي «حافز» والان نبدء بالتفاصيل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أمس، أكثر من 506 ملايين ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 334 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، عن شهر يناير 2020م.

وكشف «هدف» أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 173.763 مستفيدا ومستفيدة، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 160.365 مستفيدا من الجنسين، موضحا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل» لشهر يناير، بلغ 2280 مستفيدا منهم 1328 أنثى و952 ذكرا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل من الجنسين؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم.