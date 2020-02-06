شكرا لقرائتكم خبر عن «تمكين» تستهدف رفع نسبة المرأة في الخدمة المدنية إلى 42% والان نبدء بالتفاصيل

قالت مساعد مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية منال العمر: إن الوزارة طورت إستراتيجيتها وحدثت أدوارها الرئيسية؛ لمواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، موضحة أنه تم التركيز على تمكين المرأة في القطاع العام من خلال إنشاء وكالة تمكين المرأة، التي اندرج تحتها مبادرة «تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي».

وأشارت خلال لقاء الثلاثاء لسيدات الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية بحضور عضو مجلس الإدارة نوف التركي، إلى زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية «المتوسطة والعليا»، وتعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات «شخصية وفنية» لدى النساء للالتحاق بالقوى العاملة النشطة.

وأوضحت العمرأن مبادرة «تمكين» تسعى لرفع نسبة النساء في الخدمة المدنية من 39،8% إلى 42%، وتقليص نسبة الفجوة النوعية بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية حسب دليل التصنيف الوظيفي من 50،8% إلى 48،31%.

وحول مسارات تنفيذ المبادرة قالت العمر: إن هناك ثلاثة مسارات رئيسية، الأول يتعلق بالمسار التشريعي والتنظيمي، والثاني يتعلق بالمسار التطويري «أفرادًا ومؤسسات»، من خلال تطوير بيئة عمل مناسبة للمرأة في القطاع الحكومي، وتنفيذ برامج توعوية عن كيفية التعامل بين الجنسين في بيئة العمل، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمرأة في سوق العمل، وأيضا توفير برامج تدريبية موجهة للمرأة، مشيرة إلى أن المسار الثالث يتعلق بدليل إرشادي لتعزيز أساليب التعامل بين الجنسين.

وفي الختام كرمت عضو مجلس الإدارة نوف التركي، مساعد مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية منال العمر بدرع تذكارية.