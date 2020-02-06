شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن عقار لعلاج فيروس الصين يقفز بأسعار النفط 3% والان نبدء بالتفاصيل

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس الأربعاء بعد تقارير عن أن علماء توصلوا إلى عقار فعال لعلاج فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين، والذي ألحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2% إلى 55.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0919 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 2.6% إلى 50.93 دولار للبرميل.

وتسبب تفشي الفيروس في فرض حظر على السفر إلى أجزاء كثيرة من الصين وتخفيضات كبيرة في الإنتاج من جانب شركات تكرير نفط محلية.

ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس إلى فبراير.